МТС начинает отключать сети 3G в России для перехода на 4G

Компания МТС начала процесс отключения сетей мобильной связи 3G (UMTS) в России и перевода освободившихся частот на стандарт 4G (LTE), что должно привести к увеличению скорости мобильного интернета для абонентов на 10-30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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