Мошенники оформляют кредиты на россиян под предлогом "работы в массовке"

Мошенники придумали новую уловку, с помощью которой могли брать кредиты. Аферисты размещают объявления о помощи в трудоустройстве на различных интернет-площадках, предлагая россиянам стать актерами массовых сцен, рассказали в МВД.
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