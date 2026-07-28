Традиции против шоу-бизнеса: почему зрители раскритиковали Сергея Лазарева и Надежду Бабкину

Усталость зрителей от одинаковых лиц и дежурных эстрадных номеров на телевидении обсуждается давно. Однако мало кто ожидал, что очередной выпуск музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» превратится в принципиальный спор о судьбе народной культуры на большой сцене.
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