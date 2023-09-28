Президент Шахраманян посоветовал согражданам остаться в Карабахе

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян порекомендовал согражданам принять условия реинтеграции, предложенные азербайджанскими властями, и вынести решение о возможности остаться на местах своего проживания.
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