Отключат электроэнергию в х. Краснокоротковском! 22 марта, с 9 до 15 часов, света не будет по адресам: ул.
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Отключат электроэнергию в х. Краснокоротковском! 22 марта, с 9 до 15 часов, света не будет по адресам: ул.