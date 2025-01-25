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Пашинян: в отношении арестованных в Баку армян применяют психотропные

Пашинян: в отношении арестованных в Баку армян применяют психотропные

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении армян, находящихся под судом в Азербайджане, включая бывших лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются запрещенные психотропные вещества.

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