Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Разговор будет очень сложным, т.к. Бидон будет то терять нить разговора, то просто начнет дремать...)))) Заодно узнал...Байден первым про...
  • Lev Konov
    Какой-то подозрительный саммит в Швейцарии - уж не ловушка ли он для Путина? Возможный сценарий: якобы покушение на Б...Путин прибыл в Же...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Каждому недругу - по бумерангуПольские фермеры ...

Нидерландские ученые выяснили, как распространяются зимующие пожары

Нидерландские ученые выяснили, как распространяются зимующие пожары

Изначально о подобном явлении знали только из рассказов пожарных. Ученые из Амстердамского свободного университета увидели на кадрах со спутников, что новый пожар после зимы начался с той же территории, на которой остановилось предыдущее возгорание.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх