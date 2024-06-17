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Рогов заявил, что новая конференция по Украине с участием РФ неизбежна

Рогов заявил, что новая конференция по Украине с участием РФ неизбежна

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал новую конференцию по Украине, но с участием России неизбежной.

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