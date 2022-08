The Great Wall Street Repricing MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:M2K1! JimHuangChicago Equity Indexes: CME Micro S&P 500 ( CME_MINI:MES1! ), Micro Russell 2000 ( CME_MINI:M2K1! ) On August 26th, Fed Chairman Jerome Powell declared to forcefully fight the worst inflation in 40 years.