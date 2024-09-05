Трамп предрек США новую "Великую депрессию" в случае победы Харрис

США ждет экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годов, если на выборах президента победит действующий вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис, заявил ее соперник от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп.
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