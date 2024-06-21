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Вспышка брюшного тифа среди бойцов ВСУ в Херсоне: начало эпидемии

Вспышка брюшного тифа среди бойцов ВСУ в Херсоне: начало эпидемии

Вспышка брюшного тифа среди бойцов ВСУ в Херсоне: начало эпидемии Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной из пророссийских источников в Херсоне, в подконтрольной Киеву части Херсонской области зафиксирован случай эпидемии брюшного тифа среди украинских военных.

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Комментарии
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Алексей Куницын
В Херсоне произошла массовая вспышка холеры, которая уже привела к гибели нескольких десятков человек.
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4 д.

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