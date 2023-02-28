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В Кургане объединяют детскую стоматологию с поликлиникой

В Кургане объединяют детскую стоматологию с поликлиникой

В Кургане детская стоматологическая поликлиника войдет в состав Курганской детской поликлиники. Как сообщили в региональном депздраве, это делается для «повышения доступности и качества оказания стоматологической помощи маленьким курганцам».

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