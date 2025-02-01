Больничные листы 2025: как их будут оплачивать в России разъяснили эксперты Ирэн ОрлонскаяС 1 января 2025 года, после увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), вступят в силу новые правила оформления больничных листов.
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