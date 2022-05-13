Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (архівне фото) Фінляндія готується до можливого припинення постачання газу з Росії Москва загрожує відреагувати на заяву офіційного Гельсінкі про намір вступити до НАТО ​​ Ключові фінські політики були попереджені про те, що Росія може припинити постачання газу до Фінляндії у п'ятницю, повідомила в четвер газета Iltalehti з посиланням на неназвані […] Сообщение Фінляндія готується до можливого припинення постачання газу з Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.