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«РГ»: современные ПТУР смогут поражать Leopard ВСУ с динамической защитой

«РГ»: современные ПТУР смогут поражать Leopard ВСУ с динамической защитой

На обновлённые версии производящихся в Федеральной Республике Германия танков «Леопард», которые массово поставляются подразделениям ВС киевского режима, установлены специальные комплексы динамической защиты, но они неспособны помочь нацистам защититься от используемых Армией России передовых ПТУРов.

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