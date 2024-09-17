На обновлённые версии производящихся в Федеральной Республике Германия танков «Леопард», которые массово поставляются подразделениям ВС киевского режима, установлены специальные комплексы динамической защиты, но они неспособны помочь нацистам защититься от используемых Армией России передовых ПТУРов.