На обновлённые версии производящихся в Федеральной Республике Германия танков «Леопард», которые массово поставляются подразделениям ВС киевского режима, установлены специальные комплексы динамической защиты, но они неспособны помочь нацистам защититься от используемых Армией России передовых ПТУРов.
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