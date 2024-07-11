Критический 2030

Вполне возможно, что массированный завоз «бесценных трудолюбивых иностранных специалистов» имеет целью не только гешефт бизнес-группировок, но и обеспечение властных амбиций определённых политических сил, которые надеются с помощью некоторых бизнес-группировок и диаспор получить силовой ресурс, например к 2030 году.