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Военное обозрение

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Критический 2030

Критический 2030

Вполне возможно, что массированный завоз «бесценных трудолюбивых иностранных специалистов» имеет целью не только гешефт бизнес-группировок, но и обеспечение властных амбиций определённых политических сил, которые надеются с помощью некоторых бизнес-группировок и диаспор получить силовой ресурс, например к 2030 году.

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