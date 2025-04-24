Зауралец воровал деньги со счёта знакомого старика при помощи его же телефона

В отдел полиции Варгашинского округа обратился с заявлением о преступлении 84-летний местный житель. Пожилой мужчина обнаружил значительную недостачу денежных средств на своем банковском счете – более двадцати тысяч рублей бесследно исчезли.
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