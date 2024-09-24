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  • Eduard
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Журова о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Говорил одно, а потом другое. Западная пропаганда не работает, что ли? Как только замаячил хороший контракт, перестал так думать?»

Ранее стало известно, что 34-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1».

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