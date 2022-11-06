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В Апшеронском районе до конца года улучшат качество электроснабжения у 100 тысяч жителей

В Апшеронском районе до конца года улучшат качество электроснабжения у 100 тысяч жителей

С января по ноябрь в регионе привели в порядок 133 км коммунальных сетей.У 100 тысяч жителей Апшеронского района до конца года улучшится качество электроснабжения благодаря капремонту конструкций опор ЛЭП на участке "Краснодарская ТЭЦ — Тверская".

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