В Апшеронском районе до конца года улучшат качество электроснабжения у 100 тысяч жителей

С января по ноябрь в регионе привели в порядок 133 км коммунальных сетей.У 100 тысяч жителей Апшеронского района до конца года улучшится качество электроснабжения благодаря капремонту конструкций опор ЛЭП на участке "Краснодарская ТЭЦ — Тверская".