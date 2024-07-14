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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аннабель Морозов дебютировала в дуэте с Джеффри Ченом на Dallas Classic в США. Они выиграли ритм-танец

13 июля Аннабель в дуэте с Джеффри Ченом выиграла ритм-танец на Dallas Classic, набрав 70,11 балла. Они опередили украинскую пару Зои Ларсон – Андрей Капран (65,57) и американский дуэт Эми Куи – Джонатан Роджерс (61,58).

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