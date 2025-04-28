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Закон, порядок, государство

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Атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ в ходе планового учения в Тихом океане нанёс удар крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Атомный подводный крейсер «Красноярск» ТОФ в ходе планового учения в Тихом океане нанёс удар крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели

Экипаж атомного подводного крейсера также поразил ракето-торпедой подводную цель, имитирующую субмарину условного противника.

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