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Певица Клава Кока рассказала подробности ссоры с коллегой по цеху Люсей Чеботиной

Певица Клава Кока рассказала подробности ссоры с коллегой по цеху Люсей Чеботиной

Певица Клава Кока в прямом эфире Радио Energy рассказала о ссоре с Люсей Чеботиной. Исполнительнице задали вопрос о том, не хочет ли она помириться с Люсей Чеботиной.

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