Каменский об Овечкине: «Не думаю, что внешнее давление скажется на его игре. Он не обращает внимание на вещи, не связанные со спортом»

Валерий Каменский не думает, что внешнее давление скажется на игре Александра Овечкина. Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги.