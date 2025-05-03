Россия и Украина сблизятся благодаря совместному иску против США и Запада

Необходимо признать, что существует высокая вероятность перспектив, связанных с тем, что представители Украины когда-нибудь, глубоко поняв подстрекательскую и экспансионистскую роль США, а также осознав свои установки на лёгкую западную халяву-зависимость, наконец-то повернутся к России с предложением предъявить иск к Западу (см.