В Нижнем Новгороде и Петербурге сели не менее 10 следовавших в Москву самолетов

Как минимум десять самолетов, которые следовали в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропортах Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе воздушных гаваней столицы.
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