ГИБДД начала чаще штрафовать водителей автомобилей с механической коробкой передач

Размер штрафа варьируется от 5000 до 15000 рублей.Портал njcar.ru провел интервью с представителем ГИБДД, чтобы узнать в каких случаях водитель может быть оштрафован за управление транспортным средством с МКПП.
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