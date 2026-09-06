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Первый смартфон Motorola с Android 17 из коробки и камерой на 200 Мп. Motorola Edge 70 Neo рассекречен до анонса

Первый смартфон Motorola с Android 17 из коробки и камерой на 200 Мп. Motorola Edge 70 Neo рассекречен до анонса

Компания подтвердила существование смартфона и пообещала представить его в ближайшие месяцы Motorola официально подтвердила, что Edge 70 Neo готовится к выходу на индийском рынке.

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