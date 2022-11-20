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Трэй Янг: «Знали, что у нас будет шанс вернуться в игру, и продолжали бороться»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг прокомментировал победу над «Торонто» в овертайме (124:122 ОТ). «Мы просто продолжали играть, продолжали бороться.

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