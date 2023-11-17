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Кредиторская задолженность бизнеса впервые превысила 100 трлн рублей

Кредиторская задолженность бизнеса впервые превысила 100 трлн рублей

Кредиторская задолженность российских компаний за первые семь месяцев этого года выросла на 16%, достигнув почти 103 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Константина Чекмышева, сделанное в ходе в ходе форума «Банкротства – новая реальность».

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