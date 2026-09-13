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Регионы России

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iQOO 16: новый флагман с Snapdragon 8 Elite Extreme и передовым дисплеем Samsung M16

iQOO 16: новый флагман с Snapdragon 8 Elite Extreme и передовым дисплеем Samsung M16

Экран смартфона выполнен по технологии OLED с плоской панелью диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц.

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