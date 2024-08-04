Россия победила главного внутреннего врага.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Когда нас пытались колонизировать (а переустановка культурного кода, которой Запад занимался несколько десятилетий, и есть колонизация, тут не должно быть иллюзий), то работа эта шла по нескольким направлениям.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Как-то вспоминается один тоже себе как иностранный писатель, один из героев которого, полковой священик, армейский фельдкурат Первой Мировой настаивал, что поскольку библия написана давно, то слова &quot;Господь отделит плевел от пшеницы&quot; надо произносить как &quot;отделил&quot;. И побольше оглядываться на реальность. Гашековский &quot;Солдат Швейк&quot; продолжает воевать во всех войнах. А настойчивые &quot;ускорятели общественных процессов&quot; есть везде и всегда.
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