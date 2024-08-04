Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Когда нас пытались колонизировать (а переустановка культурного кода, которой Запад занимался несколько десятилетий, и есть колонизация, тут не должно быть иллюзий), то работа эта шла по нескольким направлениям.
Россия победила главного внутреннего врага.
Комментарии
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Дмитрий Боев
Как-то вспоминается один тоже себе как иностранный писатель, один из героев которого, полковой священик, армейский фельдкурат Первой Мировой настаивал, что поскольку библия написана давно, то слова "Господь отделит плевел от пшеницы" надо произносить как "отделил". И побольше оглядываться на реальность. Гашековский "Солдат Швейк" продолжает воевать во всех войнах. А настойчивые "ускорятели общественных процессов" есть везде и всегда.
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13 час.
Иван Агеев
Это ты о чём? Показываешь начитанность?
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4 час.
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