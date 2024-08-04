Россия победила главного внутреннего врага.

Дмитрий Боев

Как-то вспоминается один тоже себе как иностранный писатель, один из героев которого, полковой священик, армейский фельдкурат Первой Мировой настаивал, что поскольку библия написана давно, то слова "Господь отделит плевел от пшеницы" надо произносить как "отделил". И побольше оглядываться на реальность. Гашековский "Солдат Швейк" продолжает воевать во всех войнах. А настойчивые "ускорятели общественных процессов" есть везде и всегда.