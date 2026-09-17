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Новости Липецка

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Реконструкция платного для липчан Зеленого острова обошлась в 230 млн рублей

Реконструкция платного для липчан Зеленого острова обошлась в 230 млн рублей

Реконструкция Зелёного острова в Липецке обошлась в 230,5 млн рублей, работы завершены, гарантия — пять лет.

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