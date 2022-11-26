Царьград

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Как проходит подготовка казаков-добровольцев на Кубани?

Как проходит подготовка казаков-добровольцев на Кубани?

Кубанское казачье войско показало кадры подготовки казаков в специальном учебном центре "Кубань".На кадрах можно увидеть полигон, где с казаками проводят занятия по стрельбе, обучают водить боевую технику и прививают навыки разведывательной тактики.

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