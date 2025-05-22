Осужденные в Карелии получили консультации по социальным и гражданским вопросам

Осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №2 в Петрозаводске, получили юридическую помощь от специалистов Государственного юридического бюро по Республике Карелия.
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