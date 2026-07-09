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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сайбари не сыграет с Францией из-за травмы, сообщил тренер Марокко: «Надеюсь, для него это не конец турнира»

Исмаэль Сайбари пропустит четвертьфинальный матч сборной Марокко против Франции из-за повреждения. Полузащитник марокканцев получил травму в середине первого тайма игры 1/8 финала ЧМ-2026 против Канады (3:0).

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