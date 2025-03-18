В Молдове при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и других структур Запада был создан замкнутый круг полного контроля над нашим государством с помощью разветвленной сети так называемых неправительственных организаций.
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