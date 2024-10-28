Что украл - то твоё. Конфисковать найденные у украинских коррупционеров деньги нельзя – законы не позволяют

После громких статей и телерепортажей о найденных в квартирах украинских чиновников из ТЦК, медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), прокуратуры, полиции и других организаций миллионов в валюте, «заработанных» в результате коррупции и воровства, внезапно оказалось, что им грозит лишь наказание за… недостоверное декларирование своих доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии