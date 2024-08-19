Что делать с Курским выступом ВСУ Источник: vandeman.org«Улучшения переговорных позиций»Спустя десять дней после вторжения ВСУ на территорию Курской области можно сделать некоторые выводы.
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Что делать с Курским выступом ВСУ Источник: vandeman.org«Улучшения переговорных позиций»Спустя десять дней после вторжения ВСУ на территорию Курской области можно сделать некоторые выводы.
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