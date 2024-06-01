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Царьград

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Больше 500 тысяч несовершеннолетних празднуют День защиты детей в Кузбассе

Больше 500 тысяч несовершеннолетних празднуют День защиты детей в Кузбассе

Кемеровостат подсчитал, сколько детей сейчас живет в Кузбассе.В Кемеровской области стало меньше детей: к такому выводу пришел Кемеровостат, подсчитав число несовершеннолетних в регионе.

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