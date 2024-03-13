Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Изменение климата угрожает мировым поставкам бананов

Изменение климата угрожает мировым поставкам бананов

Высокие производственные расходы и изменение климата угрожают мировым поставкам бананов. Фермеры, занимающиеся выращиванием этого тропического фрукта, уже сталкиваются с рядом трудностей, что влияет на их способность продолжать свой бизнес.

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