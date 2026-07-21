Кубанка лишилась трёх пальцев, работая на предприятии в Белореченске. Обвинили бизнесмена, взявшего женщину на работу

Кубанка лишилась трёх пальцев, работая на предприятии в Белореченске. Обвинили бизнесмена, взявшего женщину на работуВ Белореченске произошёл ужасный случай на производстве, после которого пришлось возбудить уголовное дело.
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