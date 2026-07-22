Дроны предложили использовать для повышения урожая

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) — предложили использовать дроны для расселения полезных насекомых на растения для повышения урожая.
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