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Дроны предложили использовать для повышения урожая

Дроны предложили использовать для повышения урожая

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) — предложили использовать дроны для расселения полезных насекомых на растения для повышения урожая.

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