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Силы ПВО за день уничтожили 343 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за день уничтожили 343 БПЛА ВСУ

За 5 октября системы ПВО РФ перехватили 343 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Источник фото: РИА Новости / Станислав Красильников «В течение дня в период с 8.

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