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Суммарный доход самозанятых Татарстана за год составил 31,4 млрд рублей

Суммарный доход самозанятых Татарстана за год составил 31,4 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировано 234,2 тысячи самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей, рассказал на коллегии Министерства экономики республики глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

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