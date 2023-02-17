Суммарный доход самозанятых Татарстана за год составил 31,4 млрд рублей

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировано 234,2 тысячи самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей, рассказал на коллегии Министерства экономики республики глава ведомства Мидхат Шагиахметов.