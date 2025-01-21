Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 829 подписчиков

Первый комментарий боевиков ВСУ после трагичной находки на Курщине. Поддубный: "Обратите внимание на формулировки"

Первый комментарий боевиков ВСУ после трагичной находки на Курщине. Поддубный: "Обратите внимание на формулировки"

Появился первый комментарий боевиков ВСУ после трагичной находки в Курской области, который они опубликовали в своём телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Ещё одно доказательство, что это нелюди, нет среди них братьев нам, и в плен таких брать нельзя, только сразу убивать!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх