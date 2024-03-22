Создатели сериала "Король и Шут" снимут фильм на его основе

Создатели сериала "Король и шут" планируют выпустить полнометражный фильм на его основе. Авторами сценария будут Рустам Мосафир и Александр Бузин, режиссёром станет Рустам Мосафир, сообщает телеграм-канал “Новости кинопроизводства”.
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