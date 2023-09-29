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Браузер Google Chrome лишился надоедливой плашки «Все закладки»

Браузер Google Chrome лишился надоедливой плашки «Все закладки»

Компания Google выпустила обновление для своего браузера Chrome под номером 117.0.5938.132, где разработчики убрали плашку «Все закладки», которая ранее занимала собой место на панели закладок, сообщает портал 9to5google.

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