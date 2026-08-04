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Бут о прошлом сезоне: «Неплохой, но хочется большего. В НХЛ сыграл немало, в АХЛ набрал достаточно очков»

Форвард « Юты » Даниил Бут оценил свою игру в прошлом сезоне. 21-летний россиянин провел 29 матчей в НХЛ и набрал 7 (3+4) очков.

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