Председатель райисполкома поздравил актив района с наступающими праздниками и подвел итоги уходящего года.

Сегодня в районном Центре культуры собрались руководители различных уровней, представители общественных формирований, депутатский корпус, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном наступающему Новому году.
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