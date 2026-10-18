Автомобиль Rivian может превратиться в единый интерфейс для нескольких цифровых помощников. Компания рассматривает возможность подключить к своей платформе сторонние ИИ-сервисы, чтобы водитель мог обращаться к ним без переключения между отдельными приложениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция созвала С...
- Климов: встреча л...
- Пропофол стал клю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым